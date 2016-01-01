شركة فالي البرازيلية للتعدين تدفع تعويضات بسبب كارثة السد

قضت محكمة برازيلية الثلاثاء بإلزام شركة فالي البرلزيلية للتعدين بدفع تعويضات بسبب انهيار سد في منجم للحديد الخام منذ حوالي خمسة أشهر ونصف الشهر، ما أسفر عن مقتل 248 شخصًا على الأقل.

وذكرت بوابة الأخبار المحلية "جي 1" أن الشركة سيتعين عليها دفع ثمن الأضرار التي تسببت فيها، وفقا لحكم قضائي أصدره قاض في مدينة بيلو هوريزونتي، دون تحديد مبلغ معين.

وأشار القاضي إلى أنه بالإضافة إلى الوفيات، تسبب الحادث أيضًا في أضرار للبيئة والاقتصاد المحلي، وفقًا لـجي 1.

وكان القضاء قد جمد بالفعل 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) من أصول فالي من أجل دفع التعويضات المحتملة.

وكان السد المقام في منجم كوريجو دو فيجاو انهار يوم 25 يناير الماضي، ما أدى إلى انهيار طيني اندفعت معه كميات طين كبيرة إلى منشآت المنجم والمساكن المجاورة له بالقرب من قرية برومادينو، وطمرت بشرا ومنازل وحيوانات تحتها.

وقتل في الكارثة 248 شخصا على الأقل، بينما لايزال 22 آخرون في عداد المفقودين.