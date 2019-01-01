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أعلنت سلطنة عمان، ارتفاع إيرادات الفنادق ذات التنصيف من الثاني إلى خمسة في البلاد بنهاية أبريل الماضي بنسبة 12.2% لتصل إلى 95 مليونا و466 ألف ريال عماني مقارنة بـ58 مليونا و112 ألف ريال عماني بنهاية أبريل 2018.

وذكرت صحيفة "الرؤية" العمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن نسبة الإشغال بنهاية أبريل الماضي بلغت 67.1%.

وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 682 ألفا و150 نزيلا.

وذكرت الإحصائيات، أن الأوروبيين مثلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء حيث بلغ عددهم 307 آلاف و840 نزيلا.