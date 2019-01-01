الاتحاد الأوروبي يوافق على اندماج بين «فايزر» و«جلاكسو سميث كلاين»

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، منح الضوء الأخضر لصفقة اندماج قطاعات العقاقير التي تباع بدون وصفة طبية في كل من "فايزر" الأمريكية للأدوية ومنافستها البريطانية "جلاكسو سميث كلاين" لكنها وضعت شروطًا للموافقة النهائية عليها.

وقالت المفوضية إن صفقة اندماج قطاعات الأدوية التي تباع بدون وصفة طبيب في "فايزر" وجلاكسو سميث كلاين" يمكن أن تتم إذا باعت "فايزر" شركة "ثيرما كير" التابعة لها.

كانت الشركتان قد توصلتا إلى اتفاق بشأن هذه الصفقة التي تقدر بمليارات اليورو في نهاية العام الماضي.

في الوقت نفسه، فإن المفوضية وهي المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، سيكون عليها الموافقة على صفقة بيع "تيرما كير" التي تنتج خافض حرارة ومسكن للآلام.

يذكر أن الكيان الجديد الناتج عن الاندماج المنتظر سيبيع منتجات مثل مسكن الآلام "فولتارول".

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه شركات الأدوية العالمية الكبرى إلى التخلص من قطاعات الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية ذات هامش الربح المحدود والإيرادات المتراجعة.