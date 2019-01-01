أمريكا تفرض رسوما إضافية على الصلب المكسيكي والصيني

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فرضت الحكومة الأمريكية رسوما جديدة على وارداتها من هياكل الصلب المشغول من المكسيك والصين بدعوى منح الدولتين لمنتجاتهما من الصلب دعما غير عادل.

كانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت الاثنين، قرار فرض الرسوم بناء على التحقيقات التي أجرتها بشأن واردات الولايات المتحدة من هياكل الصلب المشغول من كندا والصين والمكسيك.

وأظهرت التحقيقات بحسب وزارة التجارة الأمريكية حصول مصدري الصلب الصينيين على دعم غير عادل من الحكومة الصينية، بنسب تتراوح بين 30ر30% و43ر177% من سعر التصدير، في حين يحصل مصدرو الصلب المكسيكيون على دعم غير عادل بنسبة تصل إلى 01ر74%.

وتم إعفاء كندا من الرسوم لأن المصدرين الكنديين يحصلون على دعم طفيف يتراوح بين 12ر0% و45ر0% فقط.

وذكرت وزارة التجارة أنها ستصدر تعليمات إلى إدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية بتحصيل ودائع نقدية من مستوردي هياكل الصلب المشغول من المكسيك والصين.

وبحسب تقديرات وزارة التجارة فإن قيمة واردات الولايات المتحدة من هياكل الصلب المشغول من كندا تصل إلى 5ر722 مليون دولار ومن الصين 5ر897 مليون دولار ومن المكسيك 4ر662 مليون دولار.

كانت وزارة التجارة قد بدأت التحقيق استجابة لطلب من إحدى المنظمات الممثلة لمصالح شركات الصلب الأمريكية.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أطلقت 172 تحقيقا يتعلق بالإغراق والرسوم التعويضية، وهو ما يزيد بنسبة 219% عن إجمالي التحقيقات المماثلة التي أجرتها إدارة الرئيس السابق "باراك أوباما".