أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن احتفال الرئيس دونالد ترامب بعيد الاستقلال، والذي شمل نقل عتاد عسكري إلى واشنطن، كلف الجيش ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار.

وقال "البنتاجون" في بيان، طبقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الكلفة الإجمالية لاحتفال "‬تحية إلى أمريكا"‬ بلغت 1.2 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن عيد الاستقلال، هو يوم إعلان وثيقة الاستقلال في 4 يوليو عام 1776 عن بريطانيا العظمى.

وكان ترامب طالب باحتفالات تكون الأكبر في تاريخ أمريكا، وتشمل استعراضا للدبابات والألعاب النارية، بمشاركة سلاح الجو باستعراض منخفض فوق الجموع في قلب العاصمة واشنطن.