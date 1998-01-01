مدينة ألمانية صغيرة تعتزم إلغاء رسوم حافلاتها الداخلية

تستعد مدينة مونهايم الألمانية، على نهر الراين، لتوفير نقل داخلي مجاني، لتصبح بذلك إحدى مدن ألمانيا القليلة التي تتخذ مثل هذه الخطوة، حيث ينتظر أن يتخذ مجلس المدينة هذا الإجراء في جلسته المقررة مساء اليوم الأربعاء على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من أبريل 2020.

ويعتبر اعتماد هذه الخطوة من قبل المجلس، في حكم المؤكد، وذلك لأن حزب بيتو المحلي، برئاسة عمدة المدينة، دانييل تسيمرمان، هو صاحب الكلمة في المدينة الواقعة بالقرب من دوسلدورف، والتي يسكنها نحو 44 ألف نسمة.

يتكون أسطول حافلات المدينة من 47 حافلة.

وبموجب هذه الخطوة سيسمح للمواطنين المسجلين في المدينة، الانتقال لمدينة لانجن فِلد المجاورة مجانا.

ورغم أن مدينة مانهايم ليس بها قطارات، إلا أن حافلاتها تمر على عدة محطات قطارات داخلية، تقع غير بعيد من حدود المدينة، مما يسمح للمترددين يوميا بين مسكنهم وعملهم للانتقال للقطارات الداخلية والسفر لمدينة دوسلدورف، ويخفض سعر هذه الرحلة بذلك للنصف.

وسيدفع مجلس المدينة نحو ثلاثة ملايين يورو سنويا للشركة التي تتولى النقل الداخلي للمدينة، وذلك في سبيل تحقيق هذه الخطوة الرائدة.

ليست تلك الفكرة جديدة تماما في ألمانيا، حيث طبقتها مدينة تِمبلين، بولاية براندنبورج، شرق ألمانيا، وذلك في الفترة بين 1998 و2003.

كما أن هناك ستة حافلات نقل داخلي في مدينة بفافين هوفين، بولاية بافاريا، تنقل مواطني المدينة وضيوفها مجانا منذ أواخر عام 2018، مما زاد أعداد الركاب منذ ذلك الحين لأكثر من الضعف.

هناك مآخذ لاتحادات النقل على هذه الخطوة، حيث تحذر من أن توفير النقل المجاني يضيع عائدات كثيرة على بلدية المدينة، مما يصب في النهاية في إهمال الاستثمارات في البنية التحتية للمواصلات بشكل عام، ولكن ذلك لن يكون مشكلة في مدينة مونهايم، على الأرجح، حيث تعتبر المدينة واحة ضريبية للشركات، وذلك بسبب انخفاض الفئات الضريبية للشركات في المدينة بشكل قياسي.

وحيث إن الكثير من الشركات نقلت أعمالها للمدينة، فإن العائدات الضريبية للمدينة ارتفعت بشكل صاروخي.