ساديو ماني يقود هجوم السنغال أمام بنين في أمم إفريقيا

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة اليوم، الأربعاء، أمام منتخب بنين، في مباراة الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر أن تقام على ستاد الدفاع الجوي.

وتأهل المنتخب السنغالي لهذا الدور بعد إقصاء أوغندا في دور الـ16، فيما فجر المنتخب البنيني مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى المنتخب المغربي بركلات الترجيح.

وجاء تشكيل المنتخب السنغالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوميز.

خط الدفاع: جاساما، كوياتي، كوليبالي، سابالي.

خط الوسط: جانا، سافيت، نيداي.

خط الهجوم: ساديو ماني، نيانج، كيتا بالدي.