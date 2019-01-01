السيطرة على حريق ضخم فى كنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق ضخم التهم أجزاء من مبنى فى كنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر، وأسفر الحادث عن وقوع 3 إصابات ولم ينج وقوع وفيات.



وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا باشتعال النيران بشكل كثيف فى الواجهة لكنيسة الأنبا بولا بمنطقة منشية الصدر، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء وسلم هيدروليكي وخزان مياه ، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقاهرة التى فرضت كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.



وتمكنت قوات الدفاع المدني باستخدام الخراطيم، من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمبانى المجاورة، كما انتقلت قيادات الأمن في القاهرة إلى موقع الحريق؛ للسيطرة على النيران ومعرفة عدد المصابين وإسعافهم.