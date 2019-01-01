أزالت محافظة الجيزة بالتعاون مع جهاز حماية النيل والأجهزة الأمنية تعديات على ضفتى النيل بقرية الودى بمحيط المنطقة الاستثمارية بمركز ومدينة الصف، والتى تعيق وصول المراكب والسفن للمشروعات المقامة بالمنطقة، عبارة عن مبانى مخالفة وأسوار وجسور وكبارى عشوائية.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أنه لا تهاون فى التعد على حرم نهر النيل، مشيرًا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وأجهزة الرى ومركز ومدينة الصف لإزالة كافة التعديات المقامة على ضفاف نهر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية اليوم، أن جهاز حماية النيل أصدر 221 قرار إزالة للعقارات والمخالفات والأسوار المقامة بالمخالفة، موضحا أن المخالفين قاموا ببناء عقارات ومبانى وأسوار مخالفة وجسور عشوائية تربط بين البر الغربى والبر الشرقى للنهر فى تعدي واضح على حرم نهر النيل، وحرر جهاز حماية النيل محاضر بالمخالفات.

وأشرف على عمليات الإزالة اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد بالمحافظة ومسئولى جهاز حماية النيل.

من جانبه قال خيرى مرسي رئيس مركز ومدينة الصف، إنه بناء على توجيهات المحافظ فقد تم إزالة 2 جسر، اليوم، بمعدات المركز وجهاز حماية النيل، وجار المتابعة لإزالة كافة التعديات المقامة عقب تدبير البدائل المناسبة للمقيمين بالمنطقة.