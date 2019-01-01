زفاف ابنة رئيس رواندا في حفل خاص

تم زفاف أنج كاجامي، الابنة الوحيدة لرئيس رواندا بول كاجامي، في حفل عرس خاص أقيم في العاصمة كيجالي.

وذكرت صحيفة "نيروبي نيوز" على الإنترنت، أن العريس بيرتراند يعمل في مجال التخطيط الحضري وتدرب في معهد التكنولوجيا بولاية ماساشوستس الأمريكية، وقد نشر العروسان عدة صور لحفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نشرت العروس أنج، 25 عاما، على موقع تويتر صورا من حفل الزفاف الذي أقيم في مركز كيجالي للمؤتمرات وأحد الفنادق وحضره عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء والضيوف المدعوين.

والعروس حاصلة على درجة الماجستير في الشؤون الدولية والعامة من كلية الشؤون العامة الدولية بجامعة كولومبيا.