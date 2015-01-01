تركيا تعلن تحييد 15 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية -اليوم الأربعاء- أن سلاح الجو تمكن من تحييد 15 مسلحا في غارة جوية ضد منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة القول -في بيان- إن سلاح الجو شن غارة على منطقة "حفتانين" شمالي العراق، بالتوازي مع العملية المستمرة بمنطقة "هاكورك".

وأوضحت أن الغارة استهدفت مخابئ وتحصينات تابعة للمنظمة، وأسفرت عن تحييد 15 من مسلحيها.

وذكرت الوكالة أيضا أن عناصر من المنظمة قتلوا راعيين بعد اختطافهما في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

يأتي هذا غداة مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر إثر عملية نفذتها عناصر من المنظمة بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد أيضا.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها على عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.