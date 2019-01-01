محافظ بني سويف: «الشباب والرياضة» توافق على إنشاء فندق بالاستاد

قال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على مطلب المحافظة بإنشاء فندق على مساحة 1200 متر مربع، داخل الاستاد الرياضي على كورنيش النيل، عن طريق المزايدة العلنية بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا، وسيتكون من 15 طابق.

وأِشار محافظ بني سويف إلى أن هذه الموافقة تعتبر تتويجًا لجهود شهور ماضية، ضمن رؤية وخطة شاملة تنفذها المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحقيق نقلة نوعية في شتى المجالات، مشيدًا باستجابة وزير الشباب والرياضة لمطلب المحافظة في هذا الشأن والذي يجسد المعنى الحقيقي لمنظومة العمل المتكاملة والتي تتسم بالتناغم والتكامل والتواصل الدائم بين كافة مكونات وأجهزة الحكومة لتحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح أن هذا المشروع سيعطي دفعة قوية للمحافظة في مجالات الاستثمار السياحي والرياضي، وتزداد أهميته أنه جاء بالتوزاي مع النقلة الكبيرة التي تشهدها المحافظة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد، حيث شهدت المحافظة افتتاح مشروعات قومية عملاقة أهمها محطة كهرباء بني سويف، ومجمع الأسمنت والرخام والجرانيت العملاق، بالإضافة إلى أنه يعمل بالمحافظة أكثر من 360 مصنعًا بـ8 مناطق صناعية بالمحافظة، من بين هذه المصانع عدد كبير من المصانع العالمية أبرزها مصانع سامسونج الكوري للإليكترونيات ، وإنجل ييست الصيني للخميرة الجافة وغيرها، وجاري تنفيذ مجموعة توشيا العربي باستثمارات ضخمة.

وأضاف أن بني سويف تمتلك منشآت رياضية كبيرة على أعلى مستوى في مختلف أنواع الألعاب، والتي تجعل من المحافظة قادرة على استضافة البطولات والمسابقات المحلية والدولية بمختلف أنواعها ومستوياتها، وذلك يعكس الجدوى الاقتصادية للمشروع على مختلف القطاعات وفي مختلف النواحي الاجتماعية، لا سيما في مجال توفير فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، وإتاحة الفرصة لتتبوء المحافظة مكانتها اللائقة.