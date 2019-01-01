انتهت دراسة للمعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو) إلى أن نحو 3ر1 مليون شخص كانوا يتقاضون في عام 2017 أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي كان ساري المفعول في ذلك العام، بالرغم من أن هؤلاء الموظفين كان لهم حق في الحصول على هذا الحد الأدنى.

وقال ماركوس جرابكا، معد الدراسة، في برلين اليوم الأربعاء: "في ألمانيا لا يزال العديد من الموظفين لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور الذي لهم حق فيه".

وكان الحد الأدنى للأجور في عام 2017 يبلغ 84ر8 يورو للساعة، بينما يبلغ الآن 19ر9 يورو.

وأضاف جرابكا أن العاملين في مجال المطاعم وتجارة التجزئة والخدمات الشخصية والعمالة المؤقتة والمنتدبة تأثروا على نحو خاص بهذا الأمر"ويغلب حصول النساء مقارنة بالرجال على أجور تقل عن الحد الأدنى رغم امتلاكهن الحق في الحصول على هذا الحد".

كان اتحاد النقابات الألمانية أعلن في نهاية يونيو الماضي أن عدد العاملين الذين يتقاضون في الوقت الراهن أجورا تقل عن الحد الأدنى، بلغ 8ر1 مليون شخص، وذكرت أن السبب الشائع يتمثل في أن أرباب العمل يدعون هؤلاء العاملين يعملون لفترات أطول مما هو منصوص عليه في العقد.

من جانبها، أشارت وزارة العمل إلى أن بيانات المسح يكتنفها عدم اليقين وهو ما اعترف به معهد (دي آي دبليو)، وذكرت الوزارة أن المعهد الاتحادي للإحصاء انتهى إلى أن عدد هذه الحالات أقل بصورة ملحوظة مما ذكره المعهد.