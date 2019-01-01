العراق: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء قصف إيراني على قرى بإقليم كردستان

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أفاد شهود عيان، اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء قصف مدفعي إيراني على قری حدودية شمال إقليم كردستان العراق/400كلم شمال بغداد/.

وقال الشهود في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "المدفعية الإيرانية قصفت بعد ظهر اليوم قرية ديري الحدودية، ما أدى إلى مقتل فتاة وإصابة شقيقها وشقيقتها بجروح بليغة".

وأضاف الشهود أن "القصف المدفعي الإيراني استمر لمدة ساعة وتسبب أيضا بإشعال الحرائق في عدة قرى".

ويأتي القصف الايراني بعد مقتل أحد كبار قادة البسيج الإيرانيين من الكرد الموالين للحكومة الإيرانية مع ثلاثة من أفراد حمايته أمس الثلاثاء داخل ناحية بيرانشهر الإيرانية القريبة من الحدود مع إقليم كردستان العراق.