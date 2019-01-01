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شاهد.. فيضانات عارمة تجرف طريقا في إسبانيا

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 8:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 8:19 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر جرف الفيضانات العارمة طريقا محليا بإحدى القرى الإسبانية.

ونشرت الشرطة الإسبانية فيضانات عارمة قرب بلدة بوييو الإسبانية مزقت طريقا محليا الى جزءين، وجرفت جزءً منه إلى الجانب الآخر.

 


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