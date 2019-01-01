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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر جرف الفيضانات العارمة طريقا محليا بإحدى القرى الإسبانية.
ونشرت الشرطة الإسبانية فيضانات عارمة قرب بلدة بوييو الإسبانية مزقت طريقا محليا الى جزءين، وجرفت جزءً منه إلى الجانب الآخر.