محافظ مطروح يوجه بدراسة تكاليف علاج طلاب الجامعة بعد الانفصال عن الإسكندرية

وافق اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، على منح معاش شهري لأرملة تعول 4 أبناء ليساعدها على مواجهة مصاعب المعيشة، كما وجه بدراسة موقف تحمل تكلفة علاج طلاب جامعة مطروح بعد انفصالها عن جامعة الإسكندرية ووقف التأمين الصحي، وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الصحة للتيسير على الطلاب وعلاجهم بمستشفيات مديرية الصحة بالمحافظة لحين إنشاء مستشفى لجامعة مطروح.

كما وجه محافظ مطروح مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة، بمتابعة حالة مواطنه بمدينة الحمام وسرعة حل مشكلة إيقاف المعاش وصرف علاج لابنها المريض بالكلى وابنها الأخر الذي يعاني من ضمور في المخ.

كما وجه محافظ مطروح لمديرية الاسكان بسرعة تشكيل لجنه لبحث مشاكل عمارات الكيلو 4 علي ان تتضمن اللجنة أحد سكان المنطقة ضمانًا للشفافية.

وأضاف محافظ مطروح انه سيتم العمل على إزدواج الطريق الواصل بين منطقة باب البحر وكورنيش الأمل قريبًا.