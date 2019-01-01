أعلن قطاع الكهرباء بحي الأربعين بمحافظة السويس، اليوم، عن قطع التيار الكهربائي لبعض المناطق السكنية بحي الأربعين، غدا، بسبب أعمال الصيانة التي يقوم القطاع فى شبكات الكهرباء.

وحدد قطاع الكهرباء بحي الأربعين بالسويس في بيان له، اليوم، الخطوط الهوائية ولوحات التوزيع ومحطات المحولات التي سيتم عمل صيانة لها، التي ستتأثر بانقطاع التيار الكهربائي، حيث سيتأثر "حي الكويت، وشل الجديدة، وأحمد عبده الجديد، والإيمان 1، والإيمان 2".

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أنه شدد على مسئولي حي الأربعين بضرورة إعادة التيار الكهربائي في المواعيد المعنلة وغير مسموح استمرار قطع الكهرباء عن المواطنين لفترات كبيرة.

وأشار محافظ السويس، إلى أن مواعيد قطع الكهرباء للصيانة محددة، ولن تتجاوز الفترة الزمنية المعلنة.