تقرير: أغلبية المرضى والمعاقين يواجهون صعوبات في العمل باليابان

أظهر تقرير حكومي في اليابان أن حوالي 70% من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان يواجهون صعوبات في العمل.

وجاء في التقرير أن إجمالي 66.3% من الأشخاص الذين يعانون من الأمراض أو من إعاقات يقولون إن لديهم صعوبات في الموازنة بين العمل والعلاج أو العمل مع ظروف حالتهم، مما يشير إلى نقص الدعم في مكان العمل لهم. وشارك في المسح الذي أجرته وزارة العمل 1000 من الأشخاص في عمر يتراوح بين 20 - 64 عاما.

وأشار التقرير، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) على الإنترنت، إلى أن هناك رغبة قوية لدى الأشخاص المصابين بأمراض أو إعاقات في أن يكونوا جزءا من القوى العاملة، حيث قال حوالي 85% من المجيبين إنهم يريدون العمل أو مواصلة العمل.