وزير دفاع اليونان: يجب المحافظة على الاستعداد القتالي للقوات المسلحة

طالب نيكوس باناجيوتوبولوس، وزير دفاع اليونان، اليوم الأربعاء، مواطنيه بالثقة في القوات المسلحة وأفرادها.

وأوضح: "على أية حال، وكما قلت بالأمس، ينحصر الهدف في العمل من أجل المحافظة على الاستعداد القتالى للقوات المسلحة وتحسينه، ولعل هذا هو السبب في أننا سوف نبذل قصارى جهدنا من أجل التعاون مع القيادة والموارد البشرية الاستثنائية للقوات المسلحة".

وردا على سؤال حول النشاط التركي في بحر إيجة، قال باناجيوتوبولوس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليونانية اليوم: "إن مثل هذه الأنشطة تحدث دائمًا، سواء حاليًا أو في الماضي، وربما تتواصل في المستقبل".

وأضاف الوزير اليوناني إن هذا الصيف ينطوي على تحديات بالنسبة للجميع، وقال:" إن هذه الوزارة تتحمل مسؤولية استثنائية، ولكن، من ناحية أخرى، سوف نثبت ما إذا كنا أهل لهذه المهمة، أعتقد أننا كذلك".