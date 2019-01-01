وقعت مشاجرة عنيفة أشبه بقتال الشوارع، السبت الماضي، بين رجلين وامرأتين سود من عائلة واحدة، أثناء تواجدهم في ملاهي ديزني لاند بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مما ترتب عليه شعور أطفالهم بالرعب والركض بعيدًا عنهم.

بدأ القتال بعد بصق امرأة على أحد الرجلين، لينهال عليها بالضرب المبرح بجميع أنحاء جسدها مما استدعى تدخل الرجل الثاني لوقف المشاجرة، لكنه وجد أن الأول مصمم على مواصلة القتال فقام بمنحه عدة لكمات قوية على الوجه.

وبمجرد أن استعاد الرجل الأولى الذي يرتدي تيشيرت زهري وشورت أسود توازنه، قام بمواصلة الشجار مع المرأة السمينة التي ترتدي تيشيرت أبيض هى الأخرى، لكنه كان أعنف وطرحها أرضًا، بينما حاول الرجال والنساء في الملاهي السيطرة على انفعاله وإبعاده عن المرأة التي فقدت وعيها.

وعلى الجانب الآخر، بدأ قتال ثاني بين الرجل الذي يرتدي يتشيرت أبيض والمرأة الثانية التي ترتدي بنطال جينز قصير، حيث صفعها بقوة على وجهها، ليأتي الرجل الأول ويجذبها من شعرها ويسقطها بعنف على الأرض ويحاول المارين الفصل بينهم وإنقاذ المرأة من بين يديها وانتهى الحال بتقيده على الأرض.

بعد دقائق حضرت الشرطة إلى موقع المشاجرة داخل الملاهي، وألقت القبض على الرجلين والامرأتين، وقادتهم إلى مركز الشرطة، معتبرة أن ما حدث قضية جنائية، وسلمت الأطفال إلى أقارب العائلة - وفقًا لما ذكرته thesun.