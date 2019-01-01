مدرب بنين: سنتعلم من درس الخروج أمام السنغال قبل تصفيات المونديال

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين، أنه يشعر بالإحباط عقب توديع منافسات كأس الأمم الإفريقية «مصر 2019»، بعد الخسارة أمام منتخب السنغال بهدف دون رد في المباراة التي أقُيمت اليوم الأربعاء على ستاد الدفاع الجوي.

وقال دوسييه خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، أنه فخور جدًا بلاعبيه الذين قدموا مستوى جيد طوال الفترة الماضية وأنه كان تحدي كبير له أن يلعب مع أكبر الفرق في إفريقيا، وأن اللاعبين كانت لديهم عزيمة قوية ولكن توقفت اليوم وأن كان لديه أمل الاستمرار في البطولة أكثر من ذلك.

وشدد ميشيل على أن السنغال فريق قوي جدًا ولديه لاعبين مميزين جدًا ولديهم القدرة على أحداث الفارق وعلى رأسهم ساديو ماني.

وأضاف:" منذ أن توليت مسؤولية منتخب بنين أسعى أن أترك بصمة ولا أفكر حاليا في المستقبل".

وأتم مدرب بنين تصريحاته بأن عقده مع المنتخب مستمر وسيكمل المشوار مع الفريق مشددا على أنه سيسعي للتعلم من بطولة الأمم الإفريقية الحالية قبل خوض تصفيات كأس العالم المقبلة.