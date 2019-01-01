رئيس لبنان: سنتابع مع السلطات الأمريكية العقوبات على نائبين بالبرلمان

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، عن أسفه للعقوبات الأمريكية بحق نائبين لبنانيين منتخبين من الشعب، مشيرًا إلى أنه سيتابع الموضوع مع السلطات الأمريكية المختصة ليبني على الشيء مقتضاه.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام لرئاسة الجمهورية اللبنانية إن "لبنان إذ يأسف للجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الإجراءات، لاسيما لجهة استهداف نائبين منتخبين، فإنها سوف تلاحق الموضوع مع السلطات الأمريكية المختصة ليبني على الشيء مقتضاه".

واعتبر البيان أن "هذا التدبير الذي يتكرر من حين إلى آخر يتناقض مع مواقف أمريكية سابقة، تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي فيه بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومنع استخدامها في اعتداءات إرهابية أو في غيرها من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين".

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها وضعت ثلاثة من قيادات حزب الله على قوائم العقوبات، هم رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" النائب محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، ومسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا.