مصدر أمني: لا توجد وفيات فى حريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة

قال مصدر أمنى، إن قوات الحماية المدنية بالقاهرة سيطرت على حريق ضخم التهم أجزاء من مبنى فى كنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر.



وأكد المصدر أن الحادث لم يشهد سقوط وفيات، وأن 3 مصابين أصيبوا باختناق خرجوا من المستشفى فور تلقيهم العلاج.



وكانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا باشتعال النيران بشكل كثيف فى الواجهة لكنيسة الأنبا بولا بمنطقة منشية الصدر، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 12 سيارة إطفاء وسلم هيدروليكي وخزان مياه ، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقاهرة التى فرضت كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.



وتمكنت قوات الدفاع المدنى باستخدام الخراطيم من السيطرة على الحرق قبل امتداده للمبانى المجاورة، كما انتقلت قيادات الأمن في القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومعرفة عدد المصابين وإسعافهم.