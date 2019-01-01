فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الثلاثاء، وفيما يلي نستعرض أبرزها:



•متابعات خروج المنتخب:



علق الإعلامي تامر أمين، على خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: "لسه فيه شوية حزن من خروج مصر من بطولة كأس الأمم، والصدمة اللي سببتها الكورة".

للمتابعة من هنا علق الإعلامي تامر أمين، على خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: "لسه فيه شوية حزن من خروج مصر من بطولة كأس الأمم، والصدمة اللي سببتها الكورة".



علق الكابتن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المستقيل، على خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا السبت الماضي.

للمتابعة من هنا علق الكابتن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المستقيل، على خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا السبت الماضي.



أبدى الكابتن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المستقيل، انزعاجه الشديد مما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا بشأن تلقيه عموله من مدرب المنتخب الوطني خافيير أجيري ومنعه من السفر للخارج.

للمتابعة من هنا أبدى الكابتن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المستقيل، انزعاجه الشديد مما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا بشأن تلقيه عموله من مدرب المنتخب الوطني خافيير أجيري ومنعه من السفر للخارج.



•صندوق تطوير العشوائيات



قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن محافظة القاهرة تواصل نقل أهالي المنطق العشوائية لمساكن جديدة، مشيرًا إلى انتهاء نقل 485 أسرة من حكر السكاكيني إلى «المحروسة 1» حتى الآن.

للمتابعة من هنا قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن محافظة القاهرة تواصل نقل أهالي المنطق العشوائية لمساكن جديدة، مشيرًا إلى انتهاء نقل 485 أسرة من حكر السكاكيني إلى «المحروسة 1» حتى الآن.



أبدى المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، استيائه الشديد من عدم حرص بعض الأهالي على نظافة الشوارع بالمدن الجديدة التي تم تسكينهم بها بعد نقلهم من المناطق العشوائية غير الآدمية.

للمتابعة من هنا أبدى المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، استيائه الشديد من عدم حرص بعض الأهالي على نظافة الشوارع بالمدن الجديدة التي تم تسكينهم بها بعد نقلهم من المناطق العشوائية غير الآدمية.