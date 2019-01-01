فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الثلاثاء، وفيما يلي نستعرض أبرزها:•متابعات خروج المنتخب:
علق الإعلامي تامر أمين، على خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: "لسه فيه شوية حزن من خروج مصر من بطولة كأس الأمم، والصدمة اللي سببتها الكورة".للمتابعة من هنا
علق الكابتن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المستقيل، على خروج مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا السبت الماضي.للمتابعة من هنا
أبدى الكابتن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المستقيل، انزعاجه الشديد مما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا بشأن تلقيه عموله من مدرب المنتخب الوطني خافيير أجيري ومنعه من السفر للخارج.للمتابعة من هنا
•صندوق تطوير العشوائيات
قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن محافظة القاهرة تواصل نقل أهالي المنطق العشوائية لمساكن جديدة، مشيرًا إلى انتهاء نقل 485 أسرة من حكر السكاكيني إلى «المحروسة 1» حتى الآن.للمتابعة من هنا
أبدى المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، استيائه الشديد من عدم حرص بعض الأهالي على نظافة الشوارع بالمدن الجديدة التي تم تسكينهم بها بعد نقلهم من المناطق العشوائية غير الآدمية.للمتابعة من هنا
•الافتتاح التجريبي لمطار العاصمة الإدارية
علق الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، على الافتتاح التجريبي لمطار العاصمة الإدارية، قائلًا: "مبروك للشعب المصري كله، ومصر تستحق أكتر من كده بكتير إن شاء الله".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء
الثلاثاء، أن المطار يقع على مساحة تبلغ حوالي 16 كيلو مترًا، والمنبى الرئيسي يقع على مساحة تصل إلى 4 آلاف متر، معقبًا أن محيط المطار يشمل 42 مبنى خدميًا.
وأوضح أن صالة السفر والوصول تسع نحو 300 راكب في الساعة، متابعًا أن هذا المطار من شأنه أن يعمل على تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي.
وذكر أنه يعد نقلة حضارية لمصر والمصريين، فهو يخدم محافظات شرق القاهرة ومدن القناة، مضيفًا: "المطار بني بأياد مصرية 100% وهو هدية القوات المسلحة والقيادة السياسية لوزارة الطيران".
وافتتحت وزارة الطيران المدني، الثلاثاء، التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة.