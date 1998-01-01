أستراليا تدرس إجراء استفتاء على الاعتراف بالسكان الأصليين خلال ال3 أعوام المقبلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال كين وايت الوزير الأسترالي لشئون السكان الأصليين اليوم الأربعاء إن استراليا تعتزم إجراء استفتاء على تغيير الدستور للاعتراف بالسكان الأصليين خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وأضاف في بيان متلفز: "سوف أعمل على التوصل لرأي جماعي وعرضه بشأن الاعتراف الدستوري لكي يتم طرحه للاستفتاء خلال الدورة البرلمانية الحالية".

وأوضح: "الاعتراف الدستوري أمر مهم للغاية لذلك يجب أن لا يتم بصورة خاطئة أو متسرعة"، مضيفا أنه بدأ بالفعل السعي لإجراء مباحثات مع قادة السكان الأصليين.

وأشار وايت إلى التزام الحكومة بالاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور، حيث تم تخصيص 160 مليون دولار (110 ملايين دولار أمريكي) لإجراء الاستفتاء.

وقال وايت إنه سوف يعمل مع النواب من جميع "الأطياف السياسية" ولكنه لم يوضح تفاصيل الاستفتاء المقترح والاعتراف الدستوري.

ويذكر أن الاستفتاءات تعد نادرة في أستراليا، ومن بين الــ44 استفتاء التى أجريت منذ عام 1901 كان النجاح من نصيب ثمانية منها فقط.

وأشار وايت إلى سعيه لمحاكاة الاستفتاء الذي أجرى عام 1967، عندما صوتت البلاد لصالح تعديل الدستور لضم السكان الأصليين في عملية تعداد السكان.

ويشار إلى كون وايت، أول شخص من السكان الأصليين يصبح وزيرا اتحاديا عام 2017، عندما تولى مسؤولية رعاية كبار السن.

وفي مايو أصبح أول أسترالي من السكان الأصليين يتولى منصب وزير شؤون السكان الأصليين.

وقال وايت إنه يجب دمج السكان الأصليين في عملية صناعة السياسات.