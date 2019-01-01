تجديد وإحلال 13 ألف متر خطوط صرف زراعي بقرية النصارية بالفيوم

صرح المهندس محمد خضير وكيل وزارة الرى بالفيوم، بأنه تم البدء في أعمال إحلال وتجديد عددًا من خطوط الصرف الزراعي المغطى بقرية النصارية التابعة لمركز أبشواي، تحت إشراف الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم، استجابة لشكوى أهالي النصارية.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أنه تم إحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى القديمة التي انتهى عمرها الافتراضي من خلال برنامج زمني لضمان تحسين كفاءة منظومة الصرف في مختلف الزمامات الزراعية بمختلف أنحاء المحافظة والبدء بالمناطق الأكثر إلحاحاً، بالتنسيق بين مسئولى الموارد المائية والري من جانب والزراعة من جانب آخر، لافتاً إلى أن مشروعات الصرف الزراعى تُساهم فى توفير مياه الري والحفاظ على التربة، علاوة على زيادة الإنتاجية الزراعية للفدان، الأمر الذي يسهم في زيادة دخل المزارعين ودعم الناتج القومي.

وشدد المحافظ على استمرارية تطهير المجاري المائية ورفع مخلفات التطهير وإزالة الحشائش وورد النيل، مشدداً على متابعة الأعمال أولاً بأول مع مراعاة الصيانة الدورية لمعدات الحفر.

وأشار وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم إلى أن تلك العملية تخدم 140 فداناً بزمام قرية النصارية، بعمل خطوط رئيسية بطول 1600 متر طولي، وخطوط حقلية "فرعية" بطول 11 ألف متر طولي، بتكلفة إجمالية 720 ألف جنيه، مضيفاً أن أعمال الصرف الزراعى المغطى لتحسين الأرض الزراعية ستأتي تباعاً بمختلف الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه يجرى الآن إحلال وتجديد خطوط الصرف الزراعي بزمام قرى شدموه ومعجون ومنية الحيط بمركز إطسا.