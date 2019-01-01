أشرف عبد الغفور: ابنتي ريهام حالة فنية فريدة «زي الشمس»

أعرب الفنان أشرف عبد الغفور، عن رأيه في أداء ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، موضحًا أنها تفوقت عليه عبر قوله: "أحيانا الشبل قد يقفز على الأسد".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحلى النجوم"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء: "أنا مواطن مصري متابع للحركة الفنية، ومحجور عليا تقييم أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور، لكن من يرصد مشوارها الفني بداية من مسلسل العائلة والناس وحتى عملها على المسرح في الملك لير وهاملت".



وتابع: "ثم تتمرد على جمالها الطاهر وتتجه إلى أدوار الشر في شمس لا تغيب، إلى أن نصل إلى مسلسلات الرحلة ولا تطفئ الشمس وزي الشمس، ومن يرصد رفضها لأضعاف أضعاف ما تقبله يجد أنها حالة فنية فريدة زي الشمس".