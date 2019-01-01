مدبولي يلتقي رئيس شركة بكتل العالمية

رئيس الشركة: حريصون على زيادة حجم مشروعاتنا فى مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بريندان بكتل، رئيس مجلس إدارة شركة بكتل العالمية، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس بكتل اللقاء بتوجيه التهنئة للحكومة المصرية على النجاح الذي تحقق على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكدًا أنه في كل زيارة له إلى مصر يرى مزيدًا من التطوير عن الزيارة التي سبقتها.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن شركة بكتل تعمل في مصر منذ عدة عقود، وقد أجرى وفد الشركة مباحثات مثمرة مع وزير البترول حول مشروع لمجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتطلعون للتوصل إلى اتفاق في القريب العاجل بشأنه.

وأكد رئيس بكتل أن الشركة حريصة على زيادة حجم مشروعاتها في مصر، ومتحمسون للإسهام في جهود التنمية التي تجري على أرض مصر، لا سيما في المجالات التي تمثل أولوية لمصر وتتمتع فيها الشركة بخبرات كبيرة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم مع شركة عالمية لها سمعة طيبة مثل بكتل، مؤكدًا حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات الشركة في تنفيذ مشروعات عملاقة ليس فقط في مجال البترول والغاز، وإنما أيضًا في مجال النقل في ضوء الخطة الطموحة للدولة المصرية في تطوير هذا القطاع الحيوي، وإحداث نقلة نوعية تنناسب مع جهود التطوير الشامل التي ينتهجها الرئيس السيسىي.

وأشار مدبولي إلى أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المجالات المهمة التي نتطلع لتدشين تعاون بشأنها مع شركة بكتل، لتلبية احتياجات مصر المائية.

كما وجه رئيس الوزراء بقيام الوزراء المعنيين بالتنسيق مع مسئولي شركة بكتل خلال الأيام المقبلة، من أجل تسريع الاتفاق حول مجالات التعاون المقترحة.