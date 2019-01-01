 الكويت تخفض رسوم خدمات براءات الاختراع بنسبة 50% - بوابة الشروق
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الكويت تخفض رسوم خدمات براءات الاختراع بنسبة 50%

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 1:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 يوليه 2019 - 1:34 م

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قرارا خفضت بموجبه رسوم خدمات براءات الاختراع للشباب المبادرين والطلبة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%.

وقالت الوزارة -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إن المادة الأولى من القرار حددت رسوم الخدمات التي تقوم بها إدارة المعاملات التجارية وبراءات الاختراع عن الطلبات والإجراءات التي يؤديها طالب تسجيل البراءات.

وأضافت أن المادة الثانية من القرار نصت على تخفيض الفئات الواردة بنسبة 50% للشباب المبادرين والطلبة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقيدين في السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن الهدف من القرار تسهيل العمل على المبادرين والشباب لفتح مجالات العمل أمامهم وإتاحة الفرص لهم لتسجيل اختراعاتهم بأقل الرسوم حفظا لحقوقهم الفكرية وتمهيدا لتحويلها إلى مشاريع عمل تسهم في تنمية البلاد.


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