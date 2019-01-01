بولندا: وزارة الصحة تتعهد بالتحرك لحل أزمة نقص الأدوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة البولندية اليوم الأربعاء إنها تتحرك لتوفير أدوية معينة بعدما تحدث الصيادلة عن نقص حاد في الأدوية في مختلف أنحاء البلاد.

وحذرت رابطة الصيادلة في بيان أمس من أن المرضى أبلغوا عن نقص في الأدوية المستخدمة في علاج السكري وارتفاع ضغط الدم والربو والحساسية ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

وكتبت الرابطة في خطاب مفتوح لوزارة الصحة إن المشكلة أثرت على مئات الآلاف من الأشخاص.

وردت الوزارة بالقول إنها تتخذ الإجراءات لتوفير هذه الأدوية.

وقال ستانيسلاف كارشيفسكي، العضو البارز في حزب القانون والعدالة الحاكم إن نقص الأدوية ناجم عن تعطل في إمدادات المواد المستوردة من الصين.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عنه القول في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إنه تم حل المشكلة وأن "الأدوية يتم توصيلها إلى الصيدليات".