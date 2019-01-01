قررت نيابة المنتزه شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 3 طن و500 كيلو جرام «عصائر مانجو» غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير ظاهر في خواصها الطبيعية، معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية.

وجاء ذلك في أعقاب ورود معلومات وردت للشرطة أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف، حيث تم إخطاره بضبط مدير المصنع «الغير مرخص» والكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه؛ لحيازته المضبوطات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بسرعة استقدام تحريات المباحث وأخذ عينة من المضبوطات لتحليلها.