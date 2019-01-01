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سلطت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، الضوء على أبرز الصور التي تم التقاطها من جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي، نرصدها في التقرير التالي.

كسوف الشمس في مدينة كوكويمبو بمقاطعة إلكوي في تشيلي، في 2 يوليو 2019.

انفجار الألعاب النارية في نصب نكولن التذكاري، وعلى طول نهر بوتوماك، خلال الاحتفال بيوم الاستقلال في العاصمة الأمريكية واشنطن، 4 يوليو 2019.

استمتاع المواطنين بنافورة التاج "كراون فاونتن" في متنزه ميلينيوم بوسط مدينة شيكاغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية، في 5 يوليو 2019.

السباق السنوي للسباحة في بحيرة زيوخ بسويسرا في 3 يوليو 2019، حيث يشارك حوالي 9 آلاف مواطن لسباحة مسافة 1500 متر، بدءًا من شاطئ البحيرة إلى آخرها.

فرقة مقاطعة قانسو الصينية تؤدي وصلة استعراضية خلال حدث ثقافي في مدينة حيفا بإسرائيل، في 4 يوليو 2019، احتفالا بالتجربة المشتركة للشعبين الصيني واليهودي في الاستعراض.

عمال الإنقاذ وسكان مدينة كاجوشيما، بجنوب غرب اليابان، يشاهدون فيضان نهر "وادا"، إثر تساقط الأمطار الغزيرة بالمنطقة، في 3 يوليو 2019 .

شارك جنود من حرس الشرف في جيش التحرير الشعبي الصيني في العرض العسكري الذي نظمته بيلاروسيا بالعاصمة مينسك، في 3 يوليو 2019، بمناسبة عيد استقلالها.

قرد يقفز إلى بركة النافورات بعد ارتفاع حرارة الصيف، بإحدى حدائق مدينة جامو بالهند، في 2 يوليو 2019.

صورة التقطت لموقع الهجوم التفجيري في مدينة كابول، عاصمة أفغانستان، الذي أسفر عن مقتل 34 شخصًا ونقل 68 مصابًا إلى المستشفيات، بعد انفجار قوي هز الدولة في ساعة الذروة الصباحية من 1 يوليو 2019.

أزهرت زهور اللوتس في حديقة كينيلورث والحدائق المائية في ولاية واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، في 3 يوليو 2019.

وزير الدفاع الألماني أورسولا فون دير لين، يقبل رئيسة المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر، في مقر المفوضية في العاصمة البلجيكية بروكسل، في 4 يوليو 2019.