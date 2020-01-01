فض سوق بنزايون والشون خلال حملة في المحلة

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نفذت رئاسة مركز المحلة الكبرى، حملة مكبرة لإزالة الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمناطق شارع البحر وميدان الشون وميدان المحطة للتأكد من الانضباط والتنبيه بارتداء الكمامات حفاظا على صحة المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن فض سوق ميدان الشون وبنزايون، والتنبيه على المحلات والباعة الجائلين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كما تم مصادرة 4 حوامل وشمسيتين وميزان كمبيوتر ومصادرة بعض الأقمشة ورفع ٤٠ حالة إشغال طريق.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة الكبرى، أن حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين المفترشين الطريق العام، مستمرة، بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.