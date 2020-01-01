قالت السلطات الصحية في فرنسا اليوم الجمعة إن نحو 4ر4 مليون شخص، أو ما يوازي 7ر6 بالمئة من سكان بر فرنسا الرئيسي، من المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا منذ منتصف أبريل.



وذكرت هيئة الصحة العامة الوطنية الفرنسية في تحديثها الأسبوعي للوباء، إنه تم تقدير الرقم على أساس حملة اختبار الأجسام المضادة.



وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا بمرض كوفيد-19، حيث تم تسجيل 29 ألفا و979 حالة وفاة حتى أمس الخميس. وتم فرض إغلاق شامل بشكل صارم منذ منتصف مارس حتى منتصف مايو.



وحذرت الوكالة أن عدد الحالات المؤكدة يرتفع الآن مجددا في بر فرنسا الرئيسي، لكنه لا يزال عند مستوى متدني.



وأظهرت دراسات أن الامتثال للعديد من التدابير الوقائية، بما في ذلك تجنب المصافحة والالتزام بمسافة لا تقل عن متر واحد من الآخرين، آخذ في التراجع، على الرغم من ثبات الالتزام بارتداء الكمامات.