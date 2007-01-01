غرناطة يهزم سوسيداد بصعوبة في الدوري الإسباني

انتزع فريق غرناطة فوزا صعبا من مضيفه ريال سوسيداد 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم غرناطة بهدفين نظيفين سجلهما أنتونيو بويرتاس في الدقيقة 21 وروبرتو سولدادو في الدقيقة 43، ثم سجل سوسيداد هدفين عادل بهما النتيجة عن طريق ميكيل مورينو وميكيل اويارزابال في الدقيقتين 47 و83، إلا أن دومينجوس دوراتي سجل هدفا قاتلا لغرناطة في الدقيقة 88 ليمنح فريقه النقاط الثلاث.



ورفع غرناطة رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد سوسيداد عند 51 نقطة في المركز السابع.



وهذا الفوز هو الرابع عشر لغرناطة في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في ثماني، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة عشر لسوسيداد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والتعادل في ست.