جماعات حقوقية في كمبوديا تطالب بالتحقيق في مقتل المحلل السياسي كيم لي

طالبت جماعات حقوقية في كمبوديا بإجراء تحقيق في مقتل المحلل السياسي الكمبودي كيم لي، الذي قتل بالرصاص قبل أربع سنوات.

وتعود الحادثة إلى عام 2016 حينما اقترب جندي سابق من المحلل السياسي الكمبودي البارز من الخلف، وأطلق رصاصتين من مسدس على رأسه وظهره بينما كان كيم لي يحتسي كوبا من القهوة داخل مكان الاستراحة بمحطة للوقود.

وأدين القاتل في وقت لاحق، وادعى أن المحلل السياسي الكمبودي مدين له بمبلغ من المال. واستمرت محاكمة القاتل حوالي نصف يوم قبل أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ولم يقتنع كثيرون برواية القاتل التي تتناقض مع روايات أقاربه، وأقارب الضحية، حيث ينظر بشكل واسع إلى الجريمة على أنها اغتيال بدافع سياسي وذلك لأن كيم لي كان من منتقدي الحكومة الكمبودية.

وطالبت 30 من الجماعات الحقوقية، والنقابات، السلطات في كمبوديا في بيان صدر أمس الخميس، بتشكيل لجنة مستقلة برعاية الأمم المتحدة للتحقيق في جريمة قتل المحلل السياسي البارز.

وجاء في البيان أن " استمرار تهرب الحكومة الكمبودية من قضية كيم لي يثير الشكوك بأن مقتله كان انتقاما لما كان يقوم به كناشط حقوقي".

وأبدت الحكومة في كمبوديا القليل من الاستعداد لإعادة فتح القضية. وبدلاً من ذلك، قامت باعتقال العديد من أنصار كيم لي المطالبين بتحقيق العدالة.