ضبط طن دقيق بلدى مدعم و111 بطاقة تموينية بمستودع لصرف الدقيق بطامية

شنت مديرية التموين بالفيوم عدة حملات على المخابز والأسواق وتمكنت من ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء، كما تم ضبط 111 بطاقة تموينية بمستودع لصرف الدقيق تم تحرير المحاضر اللازمة

كانت حملة تحت إشراف وكيل وزارة التموين المهندس سيد حرزالله والمهندس فوزى عبدالعزيز مدير إدارة تموين طامية وتمكنت من ضبط عدد " 111 "بطاقة تموينية ذكية و تم ضبط طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بأحد مستودعات بيع الدقيق البلدى المدعم بطامية، وتم تحرير المحضر ضد صاحب المستودع لتصرفه بجزء من الحصة برقم 2169 جنح أمن دولة طوارئ طامية لسنة 2020 واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.