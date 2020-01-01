نجاة طيار أمريكي من حادث تحطم طائرة في أفغانستان

نجا طيار أمريكي من حادث تحطم طائرة طراز إيه 29 سوبر توكانو تابعة لسلاح الجو الأفغاني، بعدما قفز من الطائرة قبل تحطمها خلال طلعة تدريبية في أفغانستان، حسبما أفاد متحدث عسكري أمريكي اليوم الجمعة.

وذكر الجيش الأمريكي في أفغانستان أن "الطيار قفز من الطائرة قبل تحطمها، وأعيد بسلام".

وأضاف المتحدث أنه "في حين أن سبب وقوع الحادث ما زال رهن التحقيق، إلا أن المؤشرات المبدئية تشير إلى أن الطائرة تحطمت بسبب مشكلات /ميكانيكية/".

ولكن يكشف المتحدث عن مكان وقوع الحادث.

غير أن مسؤولين محليين في إقليم بغلان، بشمال شرق أفغانستان، أكدوا أمس الخميس أن طائرة حربية تحطمت في منطقة دوشي بالإقليم، حيث تنتشر عناصر طالبان على نطاق واسع. وأضاف المسؤولون أن الطيار أنقذ نفسه من الحادث باستخدام مظلة الهبوط.

ولم يفصح الجيش الأفغاني عما إذا كان الطيار الأمريكي بمفرده أم كان برفقة آخر أفغاني.