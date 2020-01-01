تعافي وخروج 12 حالة كورونا من مستشفى حميات بنى سويف

أعلن الدكتور أحمد بغدادى وكيل مديرية الصحة ببنى سويف ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية، تعافى ١٢ حالة من المصابين بفيروس كورونا، وخروجهم من مستشفى الحميات برئاسة الدكتور وليد عبدة مدير المستشفى، من بينهم ٤ حالات فوق الـ٧٠ عاما، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة.