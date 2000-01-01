مصدر لـ«الشروق»: الأهلي يدرس شكوى الزمالك لدى وزارة التموين

يدرس النادي الأهلي تقيدم شكوى رسمة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ضد نادي الزمالك على خلفية إعلان رئيس الأخير توثق شعار «الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم».

وقال مصدر بالأهلي لـ «الشروق» إن ما أعلن عنه رئيس الزمالك تعد على حقوق النادي الأهلي حيث إنه أظهر طلب على أنه شهادة بتوثيق شعار، مشددًا على أن القضية محسومة والأهلي في سبيله إلى اتخاذ ما يحفظ حقوقه ضد محاولات على الاعتداء على علامته المسجلة.

وأضاف المصدر: «وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فقد تعدى الزمالك على العلامة التجارية للأهلي (شعار النادي) باعتباره المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية حيث إن القانون يتخذ بأوجه التشابه بين الشعارين وليس الإختلاف في المسميات أو الأحرف».

وأوضح المصدر أن الأهلي قام بتسجيل العلامة الفكرية بلقب نادي القرن في إفريقيا منذ عام 2003 بعد حصوله على اللقب عام 2000 من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» في جهات مصرية وعالمية متخصصة، وأوضح المصدر أن تسجيل العلامة الفكرية يستغرق شهوراً بسبب المدة التى تحتاجها هذا الجهات للتحري والاستفسار عن أحقية الجهة التي تطلب تسجيل علامة فكرية مُعينة بهذا اللقب.

وشدد المصدر على أن تسجيل العلامة الفكرية للأهلى بأحقيته في لقب نادى القرن تم فى جهة مصرية وكذلك جهة عالمية واستغرق الأمر قرابة العشرة أشهر حتى حصل الأهلي على هذه العلامة المسجلة باسمه.

وأتم المصدر: «العلامة مسجلة باسم الأهلي حتى لو تم تغيير حرف أو إضافة سيتم رفض توثيقها، عقب الفحص يتم الموافقة أو رفض تسجيل الشعار ولا يعني بأى حال من الأحوال أن يحل الطلب مكان شهادة تسجيل العلامة حيث إن القانون يتخذ بأوجه التشابه بين الشعارين وليس الاختلاف في المسميات أو الأحرف».

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن، أمس الخميس، تسجيل شعار نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم، في وزارة التموين.