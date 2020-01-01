مشرعون فلبينيون يرفضون تجديد طلب امتياز لشبكة تلفزيونية في البلاد

رفض مشرعون في الفلبين اليوم الجمعة طلب تجديد الامتياز التجاري لأكبر شبكة تلفزيونية في البلاد، التي كانت تغضب الرئيس رودريجو دوتيرتي، فيما يقول نقاد إنها صفعة أخرى لحرية الصحافة وللديمقراطية في البلاد.

وسيغلق تصويت المشرعين بشكل دائم جزء كبيرا من عمليات شبكة "إيه.بي.إس-سي.بي إن" التلفزيونية، وهي هدف متكرر لانتقاد دوتيرتي، والتي توقف بثها منذ الخامس من مايو الماضي، عندما أمرت هيئات تنظيم الاتصالات الحكومية بإغلاقها بسبب انقضاء صلاحية امتيازها.

وكان طلب الشبكة للتجديد معلقا في مجلس النواب في ذلك الوقت.

وكانت لجنة حول الامتياز التشريعي قد وافقت في تصويت بالإجماع على قرار "برفض طلب الامتياز المقدم من شبكة (إيه.بي.إس-سي.بي.إن) لبناء وتشغيل والإبقاء على محطات البث الإذاعية والتلفزيونية التابعة لها في الفلبين".

وقال رئيس مجلس الشيوخ في الفلبين، مايكل ديفنسور "من الناحية الفنية بالنسبة لطلب امتياز، فإن تأثير التصويت سوف يلغي طلب الامتياز".