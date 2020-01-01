طائرات يابانية تشوش على أخرى صينية وروسية 191 مرة

ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، أن عدد المرات التي قامت فيها طائرات مقاتلة يابانية بالتشويش على طائرات صينية وروسية تراجع 22 بالمئة عما كان عليه قبل عام في الفترة من أبريل حتى يونيو.

وعدت الوزارة إجمالي 131 عملية تشويش ضد طائرات صينية في الربع السنوي، بانخفاض 27 بالمئة عن نفس الفترة العام الماضي، وسط تحسن العلاقات بين الدولتين.

وقامت مقاتلات يابانية بالتشويش ضد طائرات روسية 60 مرة، مقارنة بـ65 مرة قبل عام، حسب الوزارة.

وتابعت الوزارة أن طائرات الدولتين لم تنتهك المجال الجوي الياباني في الفترة التي استمرت ثلاثة أشهر.

وقال وزير الدفاع، تارو كونو في مؤتمر صحفي "لا يعني تراجع الأرقام أن الطائرات الصينية والروسية أقل نشاطا. إنها نشطة".

وأكثر من نصف الحوادث كانت تمثل ردا من قبل اليابان على تحليق طائرات صينية فوق بحر الصين الجنوبي، الذي يضم مجموعة من الجزر غير المأهولة، وهي مصدر لتوترات دبلوماسية بين طوكيو وبكين.

وتطالب الصين وتايوان بأحقيتهما في السيادة على جزر سينكاكو التي تخضع لسيطرة اليابان، والتي تعرف باسم "دياويو" أو "تياويوتاي".

وحثت مجموعة من المشرعين من الحزب الديمقراطي الليبرالي أيضا اليوم الجمعة الحكومة على إلغاء زيارة مقررة من قبل رئيس الصين، شي جين بينج، معللة السبب في ذلك إلى القضية الإقليمية وموافقة الصين مؤخرا على مشروع قانون للأمن القومي مثير للجدل لهونج كونج.