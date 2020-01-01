اتحاد الجزائر يستهدف التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية

وضعت الإدارة الجديدة لنادي اتحاد الجزائر حامل لقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، نصب عينيها التتويج بدوري أبطال أفريقيا أو كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، كهدف رئيسي لها في الفترة المقبلة.

وانتقلت ملكية نادي اتحاد الجزائر قبل أشهر من رجل الأعمال علي حداد، المسجون بتهم الفساد، إلى شركة الموانئ " سير بور" المملوكة للدولة.

وقال عبد الغاني هادي، المدير العام لاتحاد الجزائر، للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، إن الملاك الجدد وضعوا كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف الموضوعة التي ترمي لوضع الفريق على مسار الأندية الكبيرة.

وأوضح هادي، أن النادي سيستلم مركز التدريب الخاص به في غضون عامين، لافتا إلى أن أعمال البناء ستنطلق في فترة لا تتعدى شهر نوفمبر.

كما كشف عن تقديم طلب للاستفادة من ملعب الدويرة الجديد قيد الانجاز، مشيرا إلى أن الإدارة خصصت مبلغا يصل إلى مليون دولار لإعادة تأهيل ملعب "عمر حمادي" الذي يستقبل فيه الفريق منافسيه حاليا.

من جهة أخرى، أكد هادي، ان الجهاز الفني للفريق الأول سيكون أجنبيا لافتا ان المدير الفني الحالي منير زغدود، سينتهي عقده مع الفريق بنهاية موسم 2019 / 2020.

كما أوضح أن الفريق بصدد التعاقد مع لاعبين من مزدوجي الجنسية ( الجزائرية والفرنسية) يلعبون في فرنسا، إلى جانب التعاقد مع آخرين ينشطون في الدوري المحلي، مع تصعيد عدد من لاعبي الشباب للفريق الأول.

وجدد هادي، طلبه لاتحاد الكرة الجزائري لحسم مصير الموسم الحالي، مؤكدا أن الظروف الصحية الحالية لا تسمح بالعودة للمنافسة.