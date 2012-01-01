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أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع المهاجم الإيفواري سالومون كالو لينضم إلى صفوف الفريق عقب رحيله عن هيرتا برلين الألماني مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضح بوتافوجو، المتوج مرتين بطلا للبرازيل، أنه تعاقد مع كالو /34 عاما/ بعقد يستمر حتى نهاية عام 2021 .

ويلعب كالو لفريق هيرتا برلين منذ عام 2014 وقد سجل 53 هدفا خلال 173 مباراة، لكنه أقصي من الفريق بعد استئناف المنافسات بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعدما نشر مقطع فيديو من غرفة تغيير الملابس يظهر تجاهل اللاعبين لقواعد النظافة والإجراءات الوقائية.

وتقدم كالو، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالشكر لنادي هيرتا برلين وجماهيره على الفترة التي قضاها بالفريق.

وقال كالو :"أشارككم الكثير من الذكريات الجيدة، إن شاء الله، سأراكم قريبا."

وكانت أبرز فترات مسيرة كالو، التي قضاها ضمن صفوف تشيلسي، والذي توج معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أربع مرات إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا عام 2012 .

كذلك توج كالو مع منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأوروبية 2015 .