هونج كونج تغلق المدارس مرة أخرى مع ارتفاع الإصابات بكورونا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن هونج كونج بصدد إغلاق مدارسها مرة أخرى، حيث أجبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد فترة طويلة بدون تسجيل أي إصابات، المدينة على إعادة فرض القيود، التي كانت قد خففتها.

وذكر وزير التعليم في هونج كونج، كيفين يونج في بيان اليوم الجمعة أن جميع المدارس ستتوقف للعطلة الصيفية التي تبدأ الأثنين المقبل. وذكرت صحيفة "إكونوميك تايمز" التي تصدر في هونج كونج في وقت سابق أن المدينة ستغلق المدارس.

وتراجع مؤشر "هانج سينج" القياسي، مع استئناف التعامل بعد فترة الراحة لتناول وجبة الغداء، حيث انخفض 3ر2 بالمئة.

وسجلت المدينة 34 حالة إصابة، تم انتقالها محليا أمس الخميس، وهو أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد منذ بدء الوباء.

تأتي عودة الإصابات مجددا في هونج كونج، التي تعد صغيرة بالنسبة لحالات التفشي في أمريكا وأماكن أخرى، بعد أسابيع من عودة النشاط إلى طبيعته، حيث عاد الناس إلى عملهم وامتلأت المطاعم مرة أخرى.

كانت هونج كونج قد أعادت فتح المدارس في أواخر مايو الماضي بعد أربعة أشهر من الدراسة في المنازل.