شرطة هونج كونج تداهم مكتب أبحاث قبل انتخابات تمهيدية لمعسكر الديمقراطيين

داهمت شرطة هونج كونج مكتب معهد أبحاث الرأي العام "بي أو آر آي" المشارك في تنظيم الانتخابات، وذلك في الليلة السابقة على إجراء الانتخابات التمهيدية الداخلية لمعسكر الديمقراطيين فى هونج كونج، حسبما أفادت إذاعة "إتش كيه 01" المحلية اليوم الجمعة.

وقالت الإذاعة إن ضباط الجريمة الإلكترونية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية دخلوا المكتب وصادروا العديد من أجهزة الكمبيوتر.

وعلى تويتر، أكد النائب الديمقراطي المطرود، أو نوك هين مداهمة الشرطة، مضيفا أنه لم يتم اعتقال أي شخص.

وتم إعداد معهد الأبحاث لمساعدة معسكر الديمقراطيين على إجراء انتخابات تمهيدية، من المقرر أن تبدأ يوم غد السبت في الإقليم الذي تحكمه الصين.

ومن المقرر أن يتنافس الفائزون في تلك الانتخابات التمهيدية ضد مرشحين موالين إلى حد كبير للمؤسسة الحاكمة في انتخابات سبتمبر للمجلس التشريعي لهونج كونج "البرلمان".

وفقا لما ذكرته إذاعة "آر تي إتش كيه" المحلية، قالت الشرطة إن مداهمة المكتب جرت بعد تلقي شكاوى في الآونة الأخيرة بأنه قام بتسريب بيانات شخصية للسكان، بما في ذلك ضباط الشرطة.