مسؤولة روسية: ترقب الموجة الثانية من جائحة كورونا مع افتتاح المدارس

أعلنت وزيرة الصحة الروسية في إقليم بريموري، أناستازيا خودتشينكو، اليوم الجمعة، أنه يمكن ترقب الموجة الجديدة من جائحة كورونا المستجد، في الخريف، مع بداية عمل المدارس ورياض الأطفال.

وقالت خودتشينكو للصحفيين، في تصريح صحفي "نعم، يمكن توقع موجة ثانية في الخريف، لأن الأطفال سيذهبون إلى المدرسة ورياض الأطفال ستفتح. من حيث المبدأ في موسم أكتوبر و نوفمبر، نلحظ دائما زيادة في أمراض الجهاز التنفسي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وأشارت الوزيرة، إلى أن زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس توقفت الآن في المنطقة، ويظهر انخفاض في العدد اليومي للإصابات "ولكن الآن عدد الأسرة أكثر بـ 700 سرير مما نشرناه في البداية.

وأضافت في البداية كان هناك 948 سريراً، والآن يوجد أكثر من 1600 سرير، من الممكن أن نضطر إلى زيادة العدد لأنه على الرغم من الاستقرار، فإن العدد اليومي للمرضى الذين ينقلون إلى المستشفى كبير وعدد الأسرة منخفض".

وتم تسجيل 55 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، وخلال الأيام القليلة الماضية كان يسجل وسطيا ما بين 55-70 حالة إصابة يوميًا. ووصل عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الوباء في بريموري إلى 4959 إصابة، وتماثل للشفاء 3509 أشخاص، وتوفي 57 شخصًا.