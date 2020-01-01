العثور على جثة ثالثة عقب انهيار صخري في مزار سياحي بالنمسا

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ذكرت الشرطة النمساوية، اليوم الجمعة، أنه تم انتشال جثة ثالثة عقب يومين من حدوث انهيار صخري في ممر "بيرنشوتسكلام" الضيق في جبال الألب النمساوية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجال الإنقاذ عثروا على جثة رجل عمره 30 عاما من سلوفاكيا في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

ويبدو أن الرجل أصيب جراء تساقط الصخور وسقط من أعلى شلال بارتفاع 30 مترا قبل أن ينجرف إلى حوض يبلغ عمقه 5 أمتار.

وقال المتحدث: "كان من الصعب للغاية العثور على الجثة".

وأبلغ أصدقاء الرجل الشرطة بعد عدم عودته من النزهة.

كما لقت امرأتان، إحداهما نمساوية /21 عاما/ والأخرى مجرية /50 عاما/، حتفهما جراء تساقط الصخور من المنحدر الحاد في ولاية شتايرمارك جنوبي النمسا أول أمس الأربعاء.

وقالت الشرطة إن ثمانية متنزهين آخرين أُصيبوا، بعضهم إصاباتهم شديدة.

ومنذ ذلك الحين تم إغلاق الممر أمام الزوار والمتنزهين، بينما تجري السلطات تحقيقاتها في الحادث.

ويعد الممر الضيق بجدرانه الجيرية التي يصل ارتفاعها إلى 300 متر، وجهة سياحية شهيرة في النمسا. ويكمل حوالي 40 ألف زائر السير الذي يستغرق ساعات طويلة في هذا الممر المذهل سنويا.