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رابطة الدوري الإسباني تحدد موعد جولتي ختام الليجا

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2020 - 8:27 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2020 - 8:27 م

أعلنت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا» موعد إقامة جولتي ختام الموسم الحالي 2019-2020 من البطولة.

وستقام الجولة الـ37 من الدوري الإسباني الخميس المقبل، في موعد واحد وسيكون التاسعة مساءً، بينما ستكون الجولة الختامية يوم 19 من الشهر ذاته وفي موعد موحد أيضًا، التاسعة مساءً، وذلك مراعاة لشروط المنافسة.

وأوضحت الرابطة أن كافة المواعيد ستخضع إلى إمكانية التغيير وفقًا لنتائج الجولة التي تسبقها، حيث ستكون هناك إمكانية لتعديل مواعيد المباريات التي لا تؤثر على التأهل للبطولات الأوروبية أو الهبوط.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني حتى الجولة الـ35 من عمر المسابقة، وفي حالة الفوز على ألافيس اليوم سيعيد فارق النقاط إلى 4 مع منافسه برشلونة صاحب المركز الثاني، وفي حالة الاستمرار على هذا الأمر دون تقليص الفارق يستطيع حسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة.

 

 


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