القبض على 7 أشخاص على خلفية طعن ضابط شرطة في هونج كونج

جرى إلقاء القبض على 7 أشخاص على خلفية تعرض ضابط شرطة للطعن خلال احتجاج تم في أول شهر يوليو الجاري في هونج كونج.

وقال مفتش الشرطة ياو كين هونج للصحفيين، اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال السبعة للاشتباه في "مساعدتهم" لرجل يشتبه في إنه قام بطعن ضابط الشرطة للهروب من الإقليم.

وألقت الشرطة القبض على رجل / 24 عاما/ في مطار هونج كونج في الثاني من الشهر الجاري، بعدما تلقت معلومات سرية عن هويته ومكان وجوده. وتردد أنه تم إنزال الرجل من طائرة كانت متجهة إلى لندن قبل الإقلاع.

وقال ياو إن خمسة رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين 24 و 71 عاما، قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات حال الإدانة بمساعدة المشتبه به على الهروب..

وأضاف: " لا نستبعد إمكانية اعتقال المزيد من الاشخاص لاحقا."

وتعرض الضابط للطعن في كتفه أثناء قيامه بمهمة اعتقال خلال احتجاج في أول يوم يتم فيه تطبيق قانون الأمن القومي الجديد المثير للجدل والذي فرضته بكين على هونج كونج.

وتم اعتقال أكثر من 300 شخص خلال احتجاجات أول يوليو، واستخدمت الشرطة أساليب قوية لتفريق المحتجين، وبينها خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وكرات الفلفل الحار. وجرى اعتقال عشرة أشخاص بموجب القانون الجديد.

وجرى توجيه تهمة "الإصابة البدنية عن عمد" للمشتبه به في هجوم الطعن، وتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي لحين موعد محاكمته في 24 أغسطس.